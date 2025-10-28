circle x black
Twisted Wonderland e Cat’s Eye

28 ottobre 2025 | 11.43
Redazione Adnkronos
Il programma di Lucca Comics & Games si arricchisce quest’anno con due nuovi anime targati Disney+.

Si tratta di Disney Twisted Wonderland: La serie animata e di Cat’s Eye – Occhi di gatto (nella foto), nel 40° anniversario dal lancio del fortunatissimo IP giapponese.

Si parte con Twisted Wonderland mercoledì 29 ottobre alle 13.30 presso il Cinema Astra con un panel in collaborazione con Panini Comics che parte da Twisted Tales, seguito dalla proiezione del primo episodio, che debutterà lo stesso giorno su Disney+, e dall’anteprima del secondo episodio, che sarà disponibile sulla piattaforma il 5 novembre.

Nel corso del panel interverranno Silvia Bia di Panini Comics, Federica De Meo, artista manga di fama internazionale e art director della serie manga Twisted Tales, Alessandro Falciatore, direttore editoriale presso Animeclick ed esperto di anime e manga, Davide Morandi, COO di Arancia Studio; infine non mancherà uno speciale momento di live painting a cura di Rossella Gentile e Chiara Bracale dal mondo Twisted Tales.

Il nuovo anime targato Disney+ è ispirato all’adattamento manga del videogioco Twisted Wonderland, nato da un’idea di Yana Toboso (autrice di Black Butler). In Italia il manga è pubblicato da Panini Comics per la linea editoriale Planet Manga; per l’occasione, Panini uscirà con un’edizione speciale della prima serie completa dei quattro episodi di Heartslabyul. Il volume Twisted Wonderland Il manga – Book of Heartslabyul Complete Edition uscirà a Lucca Comics & Games e dal 30 ottobre sarà disponibile in libreria, fumetteria e online.

Sempre in concomitanza con la serie su Disney+, Giunti Editore lancia Twisted Wonderland – Il Tiranno Scarlatto, una delle light novel giapponesi targata Disney. Ideata e illustrata da Yana Toboso con testo di Jun Hioki.

