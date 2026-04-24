circle x black
Cerca nel sito
 

Verso la permanenza lunare: l’integrazione tra tecnologia e Umanesimo Spaziale

sponsor

La conferenza "Abitare lo Spazio. Il caso Luna" lancia ufficialmente il progetto "Space Habitat. La via italiana", un modello di sviluppo che unisce la filiera tecnologica nazionale alle scienze umanistiche per le future missioni sulla Luna

Verso la permanenza lunare: l’integrazione tra tecnologia e Umanesimo Spaziale
24 aprile 2026 | 15.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

In occasione della conferenza "Abitare lo Spazio. Il caso Luna", tenutasi a Roma presso Palazzo Piacentini, l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) hanno tracciato le linee guida dell'Umanesimo Spaziale. Questo nuovo paradigma pone la persona al centro delle missioni di lunga durata, integrando le competenze della filiera industriale con i significati culturali e sociologici necessari per abitare stabilmente il suolo lunare.

CTA

Il ruolo strategico dell'industria italiana

L'Italia consolida la propria posizione di partner d'eccellenza nell'esplorazione spaziale. Il percorso inaugurato con il progetto "Space Habitat. La via italiana" mira a connettere trasversalmente ricerca, industria ed economia. Un esempio concreto di questa leadership è lo Statement firmato a Washington con la NASA per la realizzazione del primo modulo abitativo della futura stazione spaziale permanente sulla Luna, inserito nel programma Artemis.

Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha sottolineato: "la Luna non è più semplice meta di esplorazione, ma reale estensione della presenza umana oltre la Terra, un passaggio irreversibile verso una presenza stabile continua e organizzata sul suolo lunare".

Competenze trasversali: dalla biomedicina al design

L'abitabilità spaziale richiede un approccio multidisciplinare che coinvolga diversi ambiti della vita quotidiana:

Infrastrutture e Habitat: sviluppo di moduli in grado di garantire sicurezza e comfort psicofisico.

Salute e Nutrizione: ricerca condotta dal Laboratorio Nazionale di Biomedicina Spaziale e studi sull'orticoltura spaziale dell'Università Federico II di Napoli.

Interazione Uomo-Macchina: design dei sistemi di controllo e intelligenza artificiale applicata alla robotica in orbita.

Teodoro Valente, presidente dell'ASI, ha ricordato: "Il design e l’ingegno italiano permettono agli astronauti di vivere, in maniera confortevole, fuori del nostro pianeta da decenni". Le competenze maturate sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) costituiscono oggi la base per il futuro campo base lunare.

Prossime tappe del progetto

Il dibattito istituzionale e scientifico proseguirà nei prossimi mesi per consolidare questa visione integrata. Il curatore Marco Panella ha descritto l'iniziativa come un punto di svolta che "restituisce allo spazio la sua dimensione culturale e umanistica". Il percorso di divulgazione e analisi culminerà a dicembre 2026 con l'inaugurazione della mostra "Space Habitat. Immaginario, design, tecnologie" a Palazzo Piacentini, che presenterà al pubblico i progressi della via italiana all'esplorazione spaziale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Space Habitat. La via italiana Agenzia Spaziale Italiana (ASI) Luna Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) stazione spaziale permanente sulla Luna Italia sulla Luna programma Artemis Laboratorio Nazionale di Biomedicina Spaziale Stazione Spaziale Internazionale (ISS) astronauti Space Habitat. Immaginario design tecnologie esplorazione spaziale
Vedi anche
News to go
Guerra Iran, danni diretti per il vino
Alla Camera il voto sul decreto sicurezza, le opposizioni intonano 'Bella Ciao' - Video
News to go
Mattarella: "La legge del più forte genera barbarie"
Il diavolo veste Prada 2, a Milano l’anteprima con i look ‘Miranda approved’
Crolla palazzina disabitata a Napoli, si scava tra le macerie - Video
Serata da Dolce Vita al ristorante di Max Giusti: Sal Da Vinci, Britti e Zampaglione insieme con 'Per Sempre Sì' - Video
Jovanotti in Campidoglio per presentare il Jova Giro: "2mila chilometri da Roma... a Roma"
News to go
Bonus condizionatori 2026, cosa c'è da sapere
Ue, tutto pronto ad Agia Napa per la cena dei leader: le videonews dal nostro inviato
News to go
Accelerate Eu, il piano anti-crisi dell’Europa
News to go
Eurostat, rapporto deficit-pil Italia al 3,1% nel 2025: cosa dicono i dati
Energia, Orsini: "Sugli scaffali iniziano a mancare prodotti, Ue si svegli"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza