WhatsApp: a fine Ottobre arriva il nome utente

Entro fine ottobre, Meta introdurrà l'Username (3-30 caratteri), sulla famosa app di messaggistica, per staccarsi dal numero di telefono. Meno truffe, più privacy e più sicurezza per tutti

21 ottobre 2025 | 09.03
Redazione Adnkronos
La piattaforma di messaggistica WhatsApp si prepara a introdurre una delle modifiche più significative per la gestione dell'identità degli utenti: la possibilità di scegliere un nome utente univoco e personalizzato. L'opzione, già attiva nella versione beta 2.25 su Android e iOS, sarà gradualmente estesa agli utenti europei entro la fine di ottobre. Questa evoluzione, di cui si vocifera da maggio 2023 e che rende WhatsApp meno dipendente dal numero di telefono, è una scelta strategica a vantaggio della sicurezza e della privacy dell'utente, con l'obiettivo primario di ridurre il rischio di frodi, spam e stalking digitale.

Come si configura lo username

La procedura per la configurazione del nuovo username sarà semplice e intuitiva, ma vincolata ad alcune regole tecniche. Per impostare il nome utente, l'utente dovrà accedere all'app e seguire il percorso: Impostazioni (icona a forma di ingranaggio), Profilo e quindi Username. Sarà necessario scegliere un nome compreso tra 3 e 30 caratteri, senza spazi e che risulti disponibile, ovvero non utilizzato da altri. Una volta collegato all'account, il nome utente consentirà lo scambio di messaggi anche tramite un link diretto, superando la necessità di condividere il proprio recapito telefonico.

Flessibilità e sicurezza

La tendenza a sganciarsi dal numero di telefono è in corso dal 2021, anno in cui WhatsApp ha introdotto l'accesso multi-dispositivo (fino a quattro device simultaneamente senza telefono principale online). Negli anni successivi, l'applicazione ha varato il login tramite codice QR o PIN e ha reso invisibile il numero nei canali broadcast. L'adozione degli username univoci su WhatsApp, sul modello di Instagram, blinda la sicurezza contro l'impersonificazione: non solo rende le truffe più difficili per i criminali, ma offre agli utenti la flessibilità di cambiare il proprio identificativo per ragioni di privacy, senza dover modificare il numero di telefono. Questo passo preannuncia inoltre una maggiore integrazione futura con Facebook, Instagram e Threads, semplificando la comunicazione tra i servizi Meta.

