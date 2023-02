Terremoto Turchia, 3 persone estratte vive dopo quasi 300 ore

Altre tre persone sono state tratte in salvo dalle squadre di soccorso che scavano tra le macerie degli edifici crollati per il terremoto del 6 febbraio in Turchia. Tra le tre persone salvate ad Antiochia c'è anche un bambino. Non sono stati forniti altri dettagli sulle condizioni di salute dei tre, trovati a circa 296 ore dal sisma.

Il ministro dell'Ambiente, dell'Urbanistica e dei Cambiamenti Climatici in Turchia, Murat Kurum, ha confermato che gli edifici interessati in modo importante dal sisma sono 84.726. Il ministero ha finora esaminato un totale di 684.000 edifici, di cui 84.726 sono completamente crollati, in condizioni critiche o necessitano di demolizione immediata, ha dichiarato Kurum in un centro di emergenza nella provincia di Adana, secondo il quotidiano turco 'Daily Sabah'.