Terremoto Turchia e Siria, si aggrava bilancio: oltre 21mila morti

Una bambina di un anno e mezzo tratta in salvo insieme a tutta la sua famiglia

Si aggrava il bilancio del devastante terremoto che ha scosso la Turchia e la Siria: sono 21.719 le vittime secondo quanto riferiscono i funzionari locali e le fonti mediche. L'Autorità turca per la gestione delle emergenze e dei disastri naturali (Afad) ha aggiornato a 18.342 il numero dei morti, mentre in Siria vi sono almeno 3.377 decessi confermati. Una bambina di un anno e mezzo è stata tratta in salvo insieme a tutta la sua famiglia, la madre, il padre, il fratello e lo zio nella provincia di Antalya, nel sud della Turchia.