The Cure, Robert Smith pubblicherà un disco solista di musica noise?

Il frontman dei Cure, Robert Smith, si prepara a far uscire un album noise da solista. L'ipotesi, sempre più concreta, è stata ribadita in un'intervista con Zane Lowe di Apple Music 1, spiegando che l'album non uscirà a nome della band. "Ho sempre avuto il desiderio di registrare un’ora di musica noise e non volevo farlo con la band. Aspetti 10 anni per sentire un disco dei Cure e arriva musica noise. La band ha detto di no ma io mi sono molto divertito a farlo", ha spiegato Smith.

Il frontman è apparso nell'intervista insieme ai Chvurches, con cui ha collaborato per pubblicare il singolo "How Not To Drown", tratto dall’album Screen Violence che uscirà il 27 agosto.

I Cure, intanto, non si fermano. A Lowe ha detto che "entro un mese e mezzo saremo probabilmente in grado di dare notizie sulle nostre attività per l’anno prossimo. Abbiamo lavorato a due dischi, uno è molto cupo, l’altro no. Sono praticamente finiti".