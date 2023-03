The European House-Ambrosetti e Amazon Italia, studio su ruolo e-Commerce per sistema Paese

'Inflazione e e-Commerce: abitudini e percezioni degli italiani'. E il tema che verrà affrontato mercoledì 29 marzo, ore 17 Senato della Repubblica – Sala Zuccari, Palazzo Giustiniani, in occasione della presentazione dello studio avviato da The European House – Ambrosetti in collaborazione con Amazon Italia sul ruolo dell’e-commerce per il sistema Paese e i benefici percepiti dai cittadini.

Lo studio affronta il ruolo del commercio elettronico all’interno del contesto macroeconomico di crescita dei prezzi attraverso una ricerca sui cittadini italiani. Relatori: Lorenzo Tavazzi, partner The European House – Ambrosetti, Mariangela Marseglia, country manager Amazon Italia e Spagna, Federico Freni, sottosegretario di Stato al ministero dell'Economia e delle Finanze, Stefano Menghinello, direttore Istat, Giuseppe Tripoli, segretario generale Unioncamere, Alberto Pirrone, direttore generale Altroconsumo Francesco Silvestro, segretario commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare.