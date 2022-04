The Jackal firmano la campagna di Treedom per la festa della mamma

Davanti alla crisi ambientale, meglio cambiare pianeta o cambiare noi stessi? È l'interrogativo al centro della campagna di sensibilizzazione alle tematiche ambientali 'Grazie, mamma!', a firma The Jackal (da oggi on line), realizzata per Treedom, la piattaforma con sede a Firenze, che permette di piantare e regalare alberi a distanza e seguire online la loro storia.

Chiunque potrà scegliere gli alberi speciali selezionati proprio per la Festa della Mamma: dall’Arancio alla Mangrovia, dal Palissandro alla Graviola fino alla Caoba. “In questo periodo complesso - ha spiegato Federico Garcea, fondatore e Ceo di Treedom - abbiamo pensato di far sorridere le persone con una storia ironica ideata proprio da uno dei collettivi artistici più creativi d’Italia, i The Jackal. Un appuntamento d’amore per tante persone che piantano alberi con noi per fare un regalo a coloro che amano: la mamma e l’ambiente”.

Nel video, Fru, Aurora e Claudia sono finiti su un nuovo pianeta dove tentano di instaurare nuove regole per salvaguardare l’ambiente; ben presto si accorgono che è molto più facile ricadere negli errori di tutti i giorni, gli stessi che portano verso una repentina diminuzione delle risorse naturali disponibili. Non resta che tornare nel 'vecchio' mondo e provare a cambiarlo partendo dalle piccole abitudini, dai legami di sempre.