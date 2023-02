The Sandbox firma un accordo con l’Arabia Saudita

Anche se la crisi del settore non sembra destinata a una facile risoluzione, i mercati digitali hanno iniziato il nuovo anno raccogliendo alcuni importanti successi. Il metaverso di The Sandbox ha infatti annunciato di aver siglato una partnership con il governo dell’Arabia Saudita. Obiettivo del progetto, che ha attirato le curiosità della comunità degli investitori, accompagnare il Paese lungo la strada della digitalizzazione. Nelle prossime settimane, The Sandbox fornirà i dettagli di una collaborazione che potrebbe presto diventare un modello.