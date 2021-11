Tiffany & Co. annuncia l'apertura del suo primo punto vendita sulla Rive Gauche di Parigi

PARIGI, 22 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Oggi, Tiffany & Co. presenta il suo nuovo punto vendita situato al piano terra di Le Bon Marché Rive Gauche, il famoso grande magazzino parigino. Il nuovo punto vendita in questo spazio esclusivo celebra gli stretti legami maturati nel corso di decenni tra il gioielliere newyorkese e la capitale francese.

Il mondo di Tiffany si esprime con raffinatezza in questo ambiente caldo e femminile grazie all'onnipresenza di curve morbide, nuvole iridescenti galleggianti su pareti curvilinee con rivestimenti perlacei. Come un invito a sognare a occhi aperti, queste nuvole contribuiscono a creare un'atmosfera intima e rilassante, accennando nel contempo con discrezione alla maestosa verticalità dei grattacieli che si stagliano nel cielo di New York. La leggerezza è coltivata da un'antologia di luci rotonde sospese nell'aria, le loro superfici dorate e spazzolate alludono velatamente al periodo Art Deco di New York. La serenità è potenziata dalle tonalità calde, che apportano maestosità all'iconico Tiffany Blue®, che appare in tocchi delicati per tratteggiare le straordinarie creazioni della maison. In primo piano nel nuovo punto vendita gli splendidi diamanti e le collezioni iconiche del brand, tra cui Tiffany T1 e Tiffany City HardWear.

All'interno del Le Bon Marché Rive Gauche spicca in posizione centrale una scultura a forma di diamante in scintillante vetro inciso realizzata da Hugh Dutton, che attira lo sguardo e irradia le iconiche firme del gioielliere. Le sfaccettature evocano l'iconico taglio brillante dei diamanti tondi di Tiffany & Co. Quest'opera fa parte della grande tradizione di dialogo tra arte e creazione avviata dalla maison nel corso dei decenni. Ma anche l'eleganza, la raffinatezza e il fascino della spilla 'Bird on a Rock' dello stilista francese Jean Schlumberger non passa certo inosservata. Simboleggia gli stretti e profondi legami che uniscono la Francia e la maison newyorkese. La poesia dei paesaggi parigini e newyorkesi è raffigurata attraverso vetrine animate digitalmente che consentono agli ospiti di provare virtualmente il 'Bird on a Rock', per poi condividere sui propri canali social.

Il punto vendita Tiffany presso Le Bon Marché Rive Gauche sarà il settimo in Francia, a testimonianza dell'impegno del brand nei confronti della sua clientela della regione e di tutto il mondo.

