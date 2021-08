TikTok, nuove misure di protezione per i minori

Per gli utenti dai 13 ai 17 anni. Verranno rese disponibili gradualmente in tutto il mondo nei prossimi mesi

TikTok, nell'impegno di creare un ambiente sicuro in cui esprimersi liberamente specialmente per i suoi utenti più giovani, annuncia l’introduzione di nuove misure di protezione proattive rivolte agli utenti tra i 13 e i 17 anni. Lo comunica una nota.

Le novità comprendono nuove modifiche alle impostazioni della messaggistica diretta in modo che, per i nuovi utenti tra i 16 e i 17 anni, l’impostazione predefinita dei Messaggi Diretti sia 'Nessuno'. Per inviare messaggi ad altri, gli utenti di questa fascia d’età dovranno attivare volontariamente una diversa opzione di condivisione. I profili preesistenti che non hanno mai utilizzato i Messaggi Diretti prima riceveranno un avviso che richiede di rivedere e confermare le impostazioni di privacy all’utilizzo della funzione. Inoltre, dopo aver realizzato il loro primo TikTok, ai minori di 16 anni verrà chiesto di decidere in modo proattivo se vogliono rendere visibili i propri video ai propri follower, solo agli amici o solo a se stessi prima di poter pubblicare. Inoltre, prosegue la piattaforma social, con l’obiettivo di sviluppare 'abitudini digitali' positive, è stato ridotto il periodo di tempo durante il quale i minori di 18 anni ricevono notifiche push. I profili di utenti tra i 13 e i 15 anni, infatti, non riceveranno più notifiche automatiche a partire dalle 21, mentre per i 16-17enni la funzione sarà disabilitata a partire dalle 22.

"Le nuove misure annunciate oggi e pensate per promuovere un’esperienza sicura e adatta alle diverse età - precisa la nota di TikTok - verranno rese disponibili gradualmente in tutto il mondo nei prossimi mesi. Queste ultime vanno ad aggiungersi agli ulteriori strumenti e policy precedentemente introdotti per proteggere gli account degli utenti adolescenti come l’impostazione privata predefinita di tutti gli account appartenenti ai minori di 16 anni e l’aver disabilitato la messaggistica diretta per gli utenti dai 13 ai 15 anni".