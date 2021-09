Torna X-Style, il magazine settimanale di Canale 5

Da martedì 14 settembre al via la nuova edizione di “X-Style”, il magazine settimanale della seconda serata di Canale 5 dedicato a moda, costume, tendenze e personaggi dello stile. Al timone torna Giorgia Venturini, che quest’anno introduce una novità e un appuntamento fisso nel programma: 'X-Traordinary people', interviste one to one realizzate dalla conduttrice a imprenditori e personaggi del mondo della moda, design, automotive e cultura. Inoltre, eccezionalmente per la prima settimana, 'X-Style' raddoppia e andrà in onda con un secondo appuntamento mercoledì 15 settembre, sempre in seconda serata sulla rete ammiraglia Mediaset.

Venezia, tra cultura e Mostra del Cinema, sarà al centro della prima puntata di martedì 14 settembre. Tra gli argomenti: Venezia nuova capitale della moda: il capoluogo veneto è diventato un punto di riferimento per le più grandi maison che hanno fatto sfilare in Laguna le proprie collezioni. Come Dolce&Gabbana, che, con abiti sontuosi e variopinti, ha deciso di omaggiare la lunga storia di una città unica al mondo. Poi Venezia, l’architettura e il mondo che verrà: un labirinto da scoprire, una Biennale da visitare, una città che ha voglia di accogliere e di stupire come ha sempre fatto, tra première e visioni di un futuro comune e condiviso. Dopodiché, Affacciati sul Canal Grande o nascosti tra le calle si offrono al pubblico moltissimi spazi deputati all’arte. Tra questi anche la mostra 'Stop Painting' a cura dell’artista Peter Fischli a Cà Corner della Regina o l’installazione site-specific del designer olandese Maarten Baas al Fondaco dei Tedeschi, antico teatro di scambi commerciali tra Occidente e Oriente. E ancora: Glamour, femminilità, ma soprattutto eleganza: lo stile senza tempo di Giorgio Armani invade il red carpet in Laguna. Fra gli altri argomenti Cos’è l’hair styling e l’importanza del look alla Mostra del Cinema di Venezia: intervista a Matilde Gioli.

La puntata di mercoledì 15 settembre sarà dedicata al Supersalone, il nuovo evento speciale 2021 targato Salone del Mobile nel capoluogo lombardo. Tra i temi affrontati: la Sostenibilità e l'innovazione per un Supersalone creativo che ha riacceso i motori del design, della voglia di fare e di ricominciare. Poi Milano che dà voce e visibilità a progetti e novità. Tra eventi, mostre e rappresentazioni, il racconto di ciò che avviene in una città energica sempre pronta a stupire. Quindi nei cortili dell’Università Statale sorprendenti macro-installazioni raccontano nuove connessioni creative. Di design o d’artista, naturali o ripensati in materiali diversi: ovunque gli alberi sono protagonisti. Eco-riflessioni per abitare e vivere meglio.