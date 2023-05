Tornano gli Internazionali d’Italia di Indoor Rowing. ASI protagonista

Nell’impianto sportivo universitario Sapienza Sport di Via delle Fornaci di Tor di Quinto tornano ‘Gli internazionali d’Italia’ dell’indoor rowing organizzato dalla ASD C2 Team Italy affiliata ASI. Oltre 700 atleti in gara provenienti dall’Italia e dall’estero. Le Fiamme Gialle ricorderanno, con una gara dedicata, il giovane canottiere prematuramente scomparso.

PRESENTATA LA 21^ EDIZIONE DEL C2 OPEN ROWERG CHAMPIONSHIPS- IL 20 E 21 MAGGIO ROMA DIVENTA LA CAPITALE DELL'INDOOR ROWING-CHALLENGE MONDELLI PER RACCOGLIERE FONDI PER LA RICERCA SUL CANCRO

Presentata oggi a Roma la XXI Edizione del C2 Open Indoor Championships di indoor rowing (Quinta tappa della Erg Cup 2023) che si svolgerà a Roma sabato 20 e domenica 21 maggio 2023. A fare gli onori di casa gli organizzatori di sempre Caroline Lucas e Riccardo Dezi e tutto lo staff della ASD C2 Team Italy che negli anni hanno fatto crescere la manifestazione fino a farla diventare un’ evento di risonanza internazionale. A condurre la conferenza stampa Bruno Mascarenhas, grande protagonista del canottaggio azzurro, medaglia di bronzo alle olimpiadi di Atene nel 2004.

Particolarmente ricco il tavolo degli intervenuti. Presenti Vito Cozzoli, Presidente di Sport e Salute;Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale; Fabio Salerno, Direttore Generale di ASI; Maurizio Leone, Segretario generale Federazione Italiana Canottaggio; Giovanbattista Venditti, ex giocatore e attualmente team manager della nazionale di rugby; Danilo Cassoni Maggiore Fiamme Gialle.

Quella di quest’anno si preannuncia una delle edizioni più qualificate e partecipate di sempre. L’appuntamento romano di canottaggio su remoergometro nel corso degli anni è cresciuto, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, tanto da diventare uno degli eventi più importanti dell’intero calendario internazionale. In gara sono annunciati oltre 700 atleti (ma i numeri potrebbero aumentare visto che c’è ancora tempo fino a giovedì 11 maggio per iscriversi) provenienti da ogni regione d’Italia e dall’estero. Sono arrivate conferme della presenza di atleti del Canada, dell’Olanda e di Malta che renderanno ancor più significative ed interessanti le gare.

Tutta nuova la location scelta quest’anno dall’ ASD C2 Team Italy per rendere maggiormente confortevoli e performanti le due giornate di gare. Gli oltre 40 rowerg della Concept 2 saranno allestiti all’interno del moderno e funzionale impianto sportivo Sapienza Sport di Via delle Fornaci di Tor di Quinto a due passi dallo Stadio Olimpico.

La manifestazione, a testimonianza della rilevanza raggiunta nel corso degli anni, può essere considerato uno dei grandi eventi sportivi che si svolgono a Roma e può vantare del patrocinio di Roma Capitale (Assessorato ai Grandi Eventi, allo Sport, Turismo e Moda), della Federazione Italiana Canottaggio, di ASI (Associazioni Sportive Sociali Italiane) e della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale.

Le gare, nelle diverse distanze e categorie, vedrà la partecipazione dei più celebrati specialisti italiani fra i quali Emanuele Romoli (Campione mondiale in carica 2000 metri 60-64 PL), Laura Ghioldi (terza ai mondiali nel 2022 nella categoria 30-39 PL Categoria 500m), Paola Mancini (campionessa mondiale nel 2021-2022-2023 sulla distanza dei 500 metri 50-59 PL), Leonardo Calabrese (Recordman di indoor rowing e Campione nazionale di canottaggio).

Al fianco degli atleti più attesi, fra i quali molti atleti della nazionale azzurra, amatori, abituali frequentatori di palestre, atleti di altri sport, fra i quali è già annunciata la presenza di Gian Battista Venditti ex rugbista della nazionale e attuale team manager della nazionale, al quale se ne aggiungeranno altri.

I rowers saranno suddivisi per categorie di età e di peso, con gare riservate anche agli atleti del Para Rowing (categorie PR1, PR2 e PR3 e PR3II) con prove individuali e staffette.

Fra gli iscritti 40 atleti della categoria Special Olympics che potranno gareggiare, come tradizione, al fianco degli assi più affermati.

Speaker d'eccezione della manifestazione Bruno Mascarenhas, grande protagonista del canottaggio azzurro, medaglia di bronzo alle olimpiadi di Atene nel 2004.

Un vogatore Concept2 sarà messo in palio e assegnato, al termine delle gare alla migliore società.

CHALLENGE FILIPPO MONDELLI: CON LE FIAMME GIALLE PER RICORDARE UN CAMPIONE DEL CANOTTAGGIO ITALIANO-

Il mondo del canottaggio e dell’indoor rowing non dimentica i suoi campioni. Nell’ambito dei C2 Open Championships 2023 si svolgerà la seconda edizione Challenge “Filippo Mondelli” per ricordare il giovane canottiere, campione del mondo di canottaggio nel 2018 nel quattro di coppia, prematuramente scomparso a soli 26 anni, a causa di un terribile male. Dopo il successo della prima edizione, svoltasi esclusivamente in modalità online dal 24 al 29 aprile 2022 e che ha raccolto la cifra di € 10.500, devoluta all’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, sabato 20 maggio l’evento, fortemente voluto dalle Fiamme Gialle, club nel quale Mondelli è cresciuto e ha gareggiato, sarà riproposto all’interno Sapienza Sport di Via delle Fornaci di Tor di Quinto e anche in modalità virtuale. La prova online potrà essere effettuata liberamente nei giorni compresi tra il 15 e il 20 maggio. L’ A.S.D. C2 Team Italy e la Federazione Italiana Canottaggio che ha concesso il patrocinio saranno al fianco delle Fiamme Gialle nell’organizzazione. Il Challenge Mondelli anche per quest’anno sarà aperto a tutti, tesserati e non, agonisti e amatori, dagli Under 12 agli Over 80. A differenza della prima edizione che prevedeva la distanza di 500 metri, quest’anno il Challenge si disputerà sul percorso a tempo di un minuto e chiunque, in ogni angolo del mondo dispone di un remoergometro, potrà partecipavi. L’intero ricavato sarà devoluto alla ricerca sul cancro.

Al termine della competizione le classifiche saranno pubblicate sui siti web: www.fiammegialle.org, www.canottaggio.org, www.worldrowing.com e www.concept2.it.

LE DICHIARAZIONI

VITO COZZOLI (PRESIDENTE SPORT E SALUTE) – “Sono felice di presentare con voi la XXI Edizione del C2 Open Indoor Championships di rowing, in programma a Roma il prossimo 20 e 21 maggio. Sarà una competizione avvincente, per gli appassionati sarà un appuntamento imperdibile che è cresciuto negli anni e che quest’anno vedrà impegnati oltre 700 atleti provenienti da ogni regione d’Italia e dall’estero. Lo avete definito una sorta di “Internazionale di canottaggio”, paragonandolo al torneo di tennis che proprio in questi giorni è in corso al Foro Italico, organizzato da Sport e Salute insieme con la Fitp. Vedete, gli Internazionali di Tennis, come tutti i grandi eventi sportivi che organizziamo e che sono inclusivi, ecosostenibili, green, innovativi e tecnologici, per Sport e Salute costituiscono un driver per il turismo, l’economia e la crescita della pratica sportiva. Sapere che un bambino o una bambina – dopo aver ammirato le gesta di un atleta o aver testato una nuova disciplina in occasione di un grande evento – lascerà il divano e il telefonino per avvicinarsi allo sport, per noi vale più di una coppa o una medaglia. Insieme alla Federazione Italiana Canottaggio stiamo portando avanti delle belle iniziative come “Remare in libertà” nelle carceri, “Sport terapia integrata” dedicato agli over 65 e “Studieremo in famiglia” nelle scuole. Progetti, azioni e fatti per contribuire ad affermare lo sport come diritto di tutti e per tutti. Non mi resta che farvi un grande in bocca al lupo! “.

ALESSANDRO ONORATO (ASSESSORE ALLO SPORT, GRANDI EVENTI, TURISMO E MODA DI ROMA CAPITALE) – “Sport, sano spirito agonistico e solidarietà. Sono questi gli elementi che rendono il rowing una disciplina per tutte e per tutti, che affianca al grande spettacolo delle sfide tra i campioni la pratica di decine di migliaia di appassionati di ogni età ed è di ausilio nel recupero fisico dagli infortuni. Per questo l’assessorato allo Sport è a fianco degli organizzatori e patrocina la 21^ edizione del C2 Open Rowerg Championships 2023, che quest’anno vedrà in gara oltre 700 atleti provenienti da tutta Italia ma anche da Canada, Malta e Olanda. La competizione sarà per gli atleti e per i loro accompagnatori un’occasione in più per visitare Roma, generando ricadute economiche sull’economia turistica e sull’indotto”.

FABIO SALERNO (DIRETTORE GENERALE DI ASI) – “Sono particolarmente lieto di portare il saluto del presidente Claudio Barbaro e di Asi che da sempre hanno creduto nel valore e nella crescita dell’indoor rowing, tanto da attivare con la Concept 2 una sinergia che va avanti già da diversi anni, volta soprattutto alla formazione dei tecnici e allo sviluppo delle attività. Il C2 Open Rowerg Championships 2023 è un evento internazionale al quale Asi è orgogliosa di dare il proprio sostegno perché è il volano migliore per la promozione di una disciplina in continua evoluzione. La presenza a Roma di oltre 700 atleti, provenienti da ogni parte del mondo, sarà un’occasione inclusiva e di grande interesse mediatico per l’indoor rowing e per tutto il movimento del canottaggio italiano “.

MAURIZIO LEONE (SEGRETARIO FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO) – “I C2 Open Rowerg Championships 2023 Roma sono un momento importante per l’attività dell’indoor rowing italiano. Questa disciplina, nata come attività di preparazione ed allenamento per i canottieri nei periodi in cui l’attività in barca diventa difficile, è diventata una vera e propria attività che vanta tanti praticanti e proseliti. La Federazione non può essere lieta di questa crescita che arricchisce l’intero movimento e compie opera di proselitismo anche per l’attività in acqua. Sono sicuro che anche quest’anno la Concept 2 organizzerà un grande evento sportivo e che la permanenza a Roma per tanti atleti sarà certamente un momento da non dimenticare. Ricordare in questo contesto la figura di Filippo Mondelli è importante perché i valori del nostro sport non vadano mai dispersi “.

DANILO CASSONI (MAGGIORE FIAMME GIALLE) – “Annunciamo con grande soddisfazione che quest’anno il “Challenge Mondelli”, l’evento intitolato a Filippo, Campione della nazionale e delle Fiamme Gialle purtroppo prematuramente scomparso, oltre che in modalità virtuale, si svolgerà anche in presenza. Grazie alla sensibilità degli amici della Concept 2 le Fiamme Gialle potranno, sabato 20, organizzare l’evento nello stesso teatro di gara dei C2 Open Rowerg Championships 2023. Sarà il modo migliore per ricordare il nostro atleta, alla presenza di tanti compagni e amici, e per raccogliere fondi a favore della ricerca sul cancro, un segno tangibile che tutti noi vogliamo dare in memoria di un ragazzo che ha lasciato un vuoto enorme fra tutti quelli che lo hanno conosciuto e apprezzato come atleta e come uomo “.

CAROLINE LUCAS (ORGANIZZATRICE (C2 OPEN ROWERG CHAMPIONSHIPS 2023) – “Anche quest’anno credo che i nostri sforzi siano premiati con una larga e qualificata partecipazione di atleti provenienti da ogni parte del mondo. Posso dire con orgoglio che i C2 Open Rowerg Championships 2023, sono cresciuti ed assurti nel corso degli anni ad evento internazionale particolarmente atteso. Quest’anno abbiamo scelto una location accogliente ed organizzata, all’interno dell’ impianto sportivo Sapienza Sport di Via delle Fornaci di Tor di Quinto, che permetterà ai partecipanti di esprimersi al meglio e di trovare la massima disponibilità per quel che concerne la loro prestazione sportiva. I C2 Open Rowerg Championships 2023 anche quest’anno saranno improntati all’inclusione, con gare riservate ai disabili e staffette, che permetteranno loro di cimentarsi al fianco dei grandi campioni della disciplina, i quali certamente saranno numerosi e daranno spettacolo al remoergometro. Ricorderemo anche Filippo Mondelli, con il Challenge a lui dedicato, un campione del canottaggio italiano che ci ha drammaticamente lasciato a soli 26 anni“.

IL PROGRAMMA MANIFESTAZONE

Sabato 20 maggio 2023

*Ore 12:00

C2 Open Rowerg Championship Under 14 2023 • Gara individuale su 1500 – 1000 metri

C2 Open Team Championship Under 14 . Gara a Staffetta con squadre da 4 su 2000 metri (4 x 500m)

C2 Open Sprint Championship . Gara individuale su 500 metri

Domenica 21 maggio 2023

*Ore 09:00

C2 Open Rowerg Championship 2023 . Gara individuale su 2000 metri

*Ore 11:00

C2 Campionato Speciale . Prova individuale a tempo – 1 minuto

*Ore 11:30

C2 Open Team Championship . Gara a Staffetta con squadre da 4 su 2000 metri (4 x 500m)

