Toscani attacca Salvini: ''E' inadatto e morfologicamente preistorico''

"Sono stato il primo dire che Salvini è 'inadatto'. Loro sono in difficoltà perché la Lega è una difficoltà perciò è normale che ci dovrà essere un chiarimento. Non possiamo avere Salvini che è al Governo ma è anti europeista! E' ridicolo''. Così all'Adnkronos Oliviero Toscani sulla spaccatura nella Lega tra il ministro Giancarlo Giorgetti e il leader Matteo Salvini. ''La Lega si divida in due -prosegue - una parte vada col Governo e l'altra con la Meloni. Salvin i non può stare nel Governo e all'opposizione. Non è credibile - attacca il fotografo- ha anche una morfologia preistorica''.

(di Alisa Toaff)