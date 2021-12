''E' necessaria una riforma del Tpl entro il 2022 per spendere bene le risorse del Pnrr e avviare la modernizzazione dei mezzi pubblici, dei servizi, rendendo le nostre aziende più forti favorendo le aggregazioni e intercettando maggiori finanziamenti''. Lo sottolinea Raffaella Paita, presidente della Commissione Trasporti della Camera, in occasione del convegno di Asstra 'Next Generation Mobility'.