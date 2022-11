Trivelle per estrazione gas, misure per aumento produzione

Il governo Meloni accelera sulle misure per aumentare la produzione di gas dall'estrazione nel territorio italiano. Il Consiglio dei ministri ha autorizzato la presentazione di un emendamento al decreto-legge 'aiuti-ter', si legge nella nota di Palazzo Chigi, "che introduce norme volte al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, attraverso l'incremento dell’offerta di gas di produzione nazionale" che si possa destinare "ai clienti finali industriali a un prezzo accessibile".

CONTE - "Basta alle trivellazioni, basta all’inquinamento del nostro mare e basta a un governo ipocrita e servo dei poteri forti" scrive su Facebook il presidente M5S Giuseppe Conte. "Per commentare le decisioni del suo Governo prendiamo in prestito le sue parole del 2016, Presidente Meloni. Non avremmo saputo dirlo meglio".