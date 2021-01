Trump: "Preghiamo per successo di Biden presidente"

(Adnkronos)

Donald Trump prega per il successo del presidente Joe Biden. "Questa settimana inauguriamo una nuova Amministrazione e preghiamo perché abbia successo nel mantenere l'America sicura e prospera", è un passaggio del discorso di addio che Donald Trump pronuncerà domani, suo ultimo giorno da presidente, anticipato dall'ufficio stampa della Casa Bianca. "Sono particolarmente fiero di essere stato il primo presidente da decenni a non avere iniziato nuove guerre. Tutti gli americani sono rimasti inorriditi dall'assalto al Campidoglio. La violenza politica è un attacco a tutto ciò che amiamo come americani. Non può mai essere tollerata", aggiunge. "Voglio che sappiate che il movimento che abbiamo avviato è appena all'inizio", dice ancora.