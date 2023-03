Trussardi, inno alla milanesità

E' una donna chic ed elegante, la tipica 'sciura' milanese, quella alla quale si ispira Trussardi per il prossimo autunno-inverno 2023-2024. Quarantuno i look della collezione, presentata negli spazi del nuovo Palazzo Trussardi, accanto al Teatro alla Scala, nella quale a parlare è l’eleganza minimal e poco ostentata dei capi, al tempo stesso moderni ed estremamente glamour.

I due direttori creativi, Benjamin A. Huseby e Serhat Isik, si sono confrontati con i concetti di contrapposizione e attrito, ispirandosi alle icone dello street fashion milanese: le sciure. L’archetipo del guardaroba della tipica signora milanese attenta allo stile, è stato decodificato e rielaborato seguendo l’archivio di Trussardi. Camicie e bluse in raso Duchesse e nylon danno l’illusione di pelle ‘liquida’, i minidress sono decorati da ricami e intarsi preziosi. La palette è una rivisitazione dei colori storici di Trussardi: bordeaux, mirtillo, écru e marrone.

Diversi i capi neri, più scenografici, perfetti per una festa elegante o per la Prima al Teatro alla Scala, come i long dress o gli abitini con l’orlo a balze. Su giacche, gonne e borse che ricordano gli arazzi campeggia il levriero, simbolo di Trussardi, che ricorre anche nei gioielli e nei bracciali-anello. Tra i capispalla i piumini in nylon lunghi fino al pavimento hanno una lucentezza simile alla pelle mentre la pelliccia faux color nocciola viene indossata dall’uomo. Non manca il tailoring: dalle giacche a doppiopetto in lana, ai gilet e pantaloni. Lato accessori spazio a tote Hobo oversize, borsette e décolleté con fibbie sottili che rivelando nel retro il nuovo logo levriero. (di Federica Mochi)