Turismo, Bocca: "No ad obbligo tampone, altri paesi europei non ce l'hanno"

Le nuove regole per i turisti europei che prevedono l'obbligo del tampone per accedere a ristoranti o ad alberghi, anche se che vengono in Italia con il green pass base ma con una validità superiore ai 6 mesi, non soddisfano Federalberghi. Sono come "una partita a Monopoli, in cui noi facciamo un passo alla volta e gli altri sono già arrivati in fondo". E' quanto afferma il presidente di Federalberghi Benabò Bocca interpellato dalll'Adnkronos.

"Gli altri paesi non ce l'hanno l'obbligo del tampone. - prosegue Bocca nel ragionamento - Ogni settimana vediamo un piccolo allentamento mentre gli altri nostri competitors turistici europei hanno già aperto tutto. Infatti in Francia, Spagna, Inghilterra, si entra con il green pass base e poi si ha l'accesso libero con lo stesso green pass agli alberghi e ai ristoranti". In Italia invece, l'obbligo di mostrare l'esito negativo di un tampone a chi ha un certificato di guarigione o vaccinale da più di sei mesi "è un deterrente: - sostiene Bocca - e allora o io devo proprio andare in Italia oppure, se voglio farmi un week end, scelgo Parigi dove non ho problemi".

"Servono regole chiare in anticipo- sollecita Bocca - perché magari tra un mese e mezzo non ci sarà più bisogno del tampone ma le vacanze vengono programmate con anticipo. Quindi chi prenota oggi per Pasqua, anche un francese o un inglese, se vede un posto dove viene richiesto il tampone e un altro no, sceglie quello dove non deve farlo. Ed è un problema anche per il turismo statunitense che in genere prenota ora per le vacanze di maggio". "Basta con anticipo - commenta Bocca- Basta non vorrei che il giorno prima di Pasqua, il 16 aprile, liberi tutti, perché sarebbe tardi".