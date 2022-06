Tv e radio mobilitate per l'election day

L'Italia torna a votare. Il 12 giugno le urne saranno aperte per i referendum sulla Giustizia e per le elezioni amministrative che si svolgono in oltre novecentosettanta Comuni, tra i quali anche quattro capoluoghi di Regione: Genova, Palermo, L'Aquila e Catanzaro. Reti televisive e radiofoniche mobilitate per coprire i risultati. La Rai seguirà la due giorni elettorale con speciali e spazi informativi a cura di programmi e testate giornalistiche tv e radio. Domenica 12 giugno, a partire dalle 23.00, appena chiuse le urne, Viale Mazzini diffonderà gli Exit Poll relativi ai cinque quesiti referendari e ai candidati Sindaco per le città di Palermo, Genova, L’Aquila, Catanzaro, Verona e Parma. Dalle 23.30 saranno a disposizione le proiezioni, sulla base dei voti scrutinati nelle sezioni, relative ai quesiti referendari.

Su Rai 1, dalle 22.45 circa, comincerà lo Speciale 'Porta a Porta' Referendum in collaborazione con il Tg1, dalle 22.50 ci saranno gli speciali a cura del Tg3, su Rai 3, e di Rainews24, che in entrambe le giornate si occuperà del voto anche durante 'Mattina 24' e 'Sera 24' con collegamenti dalle principali città in cui si voterà, con i comitati referendari e ospiti. Lunedì 13 a partire dalle 14.30 verranno diffuse all’interno dei programmi e degli speciali a cura delle testate giornalistiche le proiezioni relative ai voti percentuali ottenuti per i candidati Sindaco di Palermo, Genova, L’Aquila, Catanzaro, Verona e Parma, le relative coalizioni e le singole liste a sostegno. Dalle 13.50 Rainews24, con uno speciale che durerà fino alle 19.50, fornirà aggiornamenti sui dati. A partire dalle 14.00 fino alle 17.15 circa su Rai 1 ci sarà lo Speciale Elezioni amministrative curato dal Tg1 e poi alle 21.25 lo Speciale 'Porta a Porta' in collaborazione con il Tg1.

Su Rai 2 tra le 17.15 e le 19.00 'Speciale Tg2' su referendum e elezioni amministrative. Sarà 'Tg2 Post' a continuare a occuparsi dell’argomento dalle 21.00. Su Rai 3 comincerà il Tg3 con lo Speciale sul voto alle 14.30, poi il testimone passerà alla Tgr con lo Speciale Elezioni, dalle 17.40 alle 18.15, che sarà realizzato dalle redazioni di Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto. Un racconto in tempo reale con collegamenti dalle città e dai seggi. A concludere la giornata 'Linea Notte', dalle 23.15 circa.

Anche Radio Rai sarà impegnata nel raccontare il voto e l’esito di referendum e elezioni amministrative. Si comincia domenica sera su Radio 1, dalle 22.55 a mezzanotte, con lo Speciale Gr1 Election Day (in simulcast su Gr Parlamento). Lunedì mattina si riprenderà alle 7.30 con 'Speciale Radio anch’io' e nel pomeriggio, dalle 15.00, 'In Viva Voce' che accompagnerà i radioascoltatori fino alle 17.00.

Su Mediaset notizie e aggiornamenti saranno presenti nelle principali edizioni del Tg5 e di Studioaperto, mentre Tgcom24 fornisce, lunedì 13 giugno, gli sviluppi delle votazioni fino ai risultati definitivi. Retequattro invece inizia già domenica sera con 'Zona Bianca' che seguirà lo spoglio delle schede relative ai referendum giustizia. Lunedì dalle 13.55 alle 18,55 'Speciale Tg4: il voto di giugno' condotto da Giuseppe Brindisi, seguirà lo spoglio delle elezioni amministrative, con le proiezioni del voto di Tecnè. Collegamenti con il Viminale, con le sedi dei partiti Lega, Partito Democratico e Fratelli d’Italia, con i comitati elettorali dei vari candidati e con le principali città chiamate alle urne: Genova, Palermo, Padova, Parma, Piacenza, Taranto, Veronica, L’Aquila, Catanzaro, Monza, Alessandria e Pistoia.

Tanti gli ospiti che si alterneranno nel corso dello speciale per analizzare i dati dello spoglio: Michele Gubitosa, Walter Verini, Giuseppe Rossodivita, Luciano Fontana, Alessandro Sallusti, Augusto Minzolini, Piero Sansonetti, Marco Romani, Luca Ubaldeschi, Agnese Pini, Davide Vecchi, Claudio Cerasa e Gianfranco Pasquino. Dalle ore 21.15, appuntamento con Nicola Porro e “Quarta Repubblica”, per un commento dei risultati.

Su Sky una programmazione dedicata con Sky Tg24 che racconterà i risultati delle elezioni nello Speciale Election Day, con collegamenti dai quartier generali dei partiti e dei comitati referendari, e dalle principali città coinvolte con interviste, servizi di approfondimento e reazioni a caldo. Dalle 22.30 di domenica il canale all news inizierà a dare conto dello spoglio delle schede per il referendum con Giovanna Pancheri e Roberto Palladino, mentre dalle 14.00 di lunedì 13, documenterà quello per il voto amministrativo con Fabio Vitale, Valentina Bendincenti, Helga Cossu e Milo D’Agostino che si passeranno il testimone fino a notte inoltrata. Fra gli ospiti che interverranno per commentare l’esito dei due voti, Lorenzo Pregliasco, Quorum Youtrend, Edmondo Bruti Liberati, Comitato del No, Carlo Nordio, Comitato del Sì, Luigi Contu, Agnese Pini, Augusto Minzolini, Francesco Cancellato, Maurizio Molinari, Roberto Arditti, Massimo Martinelli, Pietro De Leo. La programmazione speciale sarà disponibile anche attraverso tutte le piattaforme social di Sky Tg24.

La7 infine domenica 12 parlerà delle elezioni nelle edizioni del Tg e nei programmi di informazione della rete, mentre lunedì dalle 14 il direttore del Tg La7, Enrico Mentana, sarà in diretta con il suo speciale per seguire i risultati elettorali minuto per minuto.