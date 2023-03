"Twitter non più in grado di proteggere dal trolling", l'accusa dei dipendenti

Twitter non è più in grado di proteggere gli utenti dal trolling, dalla disinformazione e dallo sfruttamento sessuale dei minori, a causa dei licenziamenti e dei cambiamenti avvenuti da quando Elon Musk è diventato proprietario del social. E' quanto hanno dichiarato alcuni dipendenti alla Bbc.

Dati esclusivi e testimonianze degli utenti di Twitter confermano le loro accuse, secondo le quali sul social prospera l'odio, le molestie e account misogini e offensivi. Dipendenti ed ex impiegati dell'azienda hanno riferito all'emittente britannica che le funzionalità di Twitter per la protezione degli utenti da trolling e molestie si stanno rivelando difficili da mantenere, a causa di quello che descrivono come un ambiente di lavoro caotico, nel quale Musk è sempre pedinato dalle guardie del corpo.

L'ex capo dei contenuti di Twitter ha raccontato che tutti i membri del suo team, che avevano creato misure di sicurezza, sono stati licenziati. Una ricerca interna del social suggerisce che queste misure di sicurezza avevano ridotto il trolling del 60%. Un ingegnere che lavora per Twitter ha rivelato che "nessuno si sta occupando" di questo tipo di lavoro ora, paragonando la piattaforma a un edificio che sembra a posto dall'esterno, ma che dentro è "in fiamme".