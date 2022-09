Twitter, sempre più vicino il pulsante di 'modifica'

"Se vedi un Tweet modificato è perché stiamo testando il pulsante modifica. Sta accadendo questo e starai bene". E' quanto si legge in un cinguettio di Twitter pubblicato oggi. Il messaggio sembra annunciare l'imminente arrivo della nuova funzione 'Modifica' sul famoso social.

A far trapelare le prime immagini di come sarà la nuova interfaccia, con il nuovo pulsante, era stata alcuni mesi fa Jane Manchun Wong, leaker cinese. Dalle prime informazioni, sembra che l'utente potrà modificare il proprio tweet entro 30 minuti dalla pubblicazione premendo l'apposito pulsante. "Questo non è abbastanza. Pagherei un extra per modificare il Tweet di qualcun altro", ha scritto oggi Wang ritwittando il post del social.