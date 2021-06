Svolta nel giallo di un cadavere ritrovato in una cantina a Torino. La procura ha fermato il fratello del 52enne, il cui corpo è stato ritrovato nel seminterrato della sua abitazione con una coltellata nell'occhio. L'uomo, rintracciato nelle scorse ore dai carabinieri a Rovereto, è stato portato in caserma. L'ipotesi è che ci sia stata una lite tra i due fratelli per cause ancora da accertare.