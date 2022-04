Ucraina, a San Pietroburgo l'installazione patriottica, "vi sostituiremo"

Una installazione con la scritta "vi sostituiremo" (zamesctim) a lettere cubitali colorate, dedicata alle aziende occidentali che hanno lasciato il Paese dopo l'inizio dell'"operazione militare speciale" contro l'Ucraina, è comparsa nel centro di San Pietroburgo, di fronte alla cattedrale di Kazan. Per non lasciare dubbi, la parola è composta con una miscela di lettere che per forma e colori rimandano in maniera chiara alle aziende occidentali cui è 'dedicata', sotto ogni lettera poi, sul piedistallo rosso che sostiene l'installazione, vi sono i loghi delle relative multinazionali. Il progetto patriottico ricalca con il suo slogan il messaggio della propaganda, secondo cui le sanzioni offriranno una opportunità di sviluppo economico al Paese. Lo slogan è in caratteri latini, ognuno dei quali riprende dunque il font delle aziende (Zara, Adidas, McDonald's, Epson, Skoda, TotalEnergies, IKEA, MilkyWay.) .