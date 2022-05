Ucraina: console Kartysh, 'non conosco dettagli viaggio Salvini, Russia ritiri esercito'**

"Non conosco i dettagli del viaggio di Salvini. E quindi ad ora non ci sarebbe nulla da commentare. L'unica cosa da dire è che è necessario che le condizioni di pace siano accettabili per l'Ucraina: la nostra richiesta è il ritiro completo dell'esercito aggressore dai territori dell'Ucraina". Così all'AdnKronos Andrii Kartysh, console generale dell'Ucraina a Milano.

"La pace non può esserci a costo dei nostri interessi nazionali - aggiunge il console - e nessun compromesso che vada contro i nostri interessi per noi può essere accettabile".