Ucraina, 'Da Vinci' ucciso a Bakhmut: Zelensky piange l'eroe, chi era

L'Ucraina piange Dmytro Kotsiubaylo, soprannominato 'Da Vinci'. Il militare, omaggiato anche dal presidente Volodymyr Zelensky, è morto a Bakhmut, la città nell'est del paese assediata da settimane dalla Russia. "Dmytro Kotsiubaylo, 'Da Vinci,' eroe dell'Ucraina, volontario, uomo simbolo e uomo di coraggio, è rimasto ucciso in azione. Un combattente della 67esima brigata meccanizzata, comandante di battaglione. E' stato ucciso in battaglia vicino Bakhmut, nella battaglia per l'Ucraina", le parole di Zelensky. Kotsiubaylo era una figura ampiamente conosciuta: aveva imbracciato le armi sin dal 2014, quando era poco più di un ragazzino. "Uno dei più giovani eroi dell'Ucraina. La sua storia, il suo carisma e il suo coraggio sono diventati per sempre parte della storia, del carattere e del coraggio dell'Ucraina".