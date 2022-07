Ucraina, Gerhard Schroeder in vacanza a Mosca

Gerhard Schroeder è tornato a Mosca, e alloggia in un hotel nel centro della città, secondo le emittenti Rtl e Ntv. "Mosca è una città bellissima. Sono qui per alcuni giorni di vacanza", ha risposto il politico socialdemocratico quando gli è stato chiesto cosa facesse nella capitale russa.

Secondo la "Bild", Schroeder ha preso domenica l'"Azerbaijan Airlines" via Baku per Mosca. Viaggia senza guardie del corpo. E l'hotel scelto, stando a Ntv, non è lontano dalla sede della compagnia petrolifera russa Rosneft. Cosa che gli è stata fatta notare da un giornalista. "Davvero? Oh sì, esatto, ha ragione", ha replicato.

L'ex cancelliere aveva deciso a maggio di lasciare il suo incarico nel consiglio di sorveglianza della società così come aveva detto che avrebbe rinunciato a una posizione nel consiglio di sorveglianza presso il colosso energetico Gazprom.

Schroeder è stato duramente criticato per i suoi legami con la Russia e i suoi stretti legami con il presidente Putin e per non aver preso sufficientemente le distanze dall'attacco russo all'Ucraina.

All'inizio di marzo, l'ex cancelliere, contro il quale è stato avviato un procedimento interno per arrivare alla sua espulsione dal partito socialdemocratico, si era recato a Mosca per parlare con il presidente russo Vladimir Putin della guerra in Ucraina. Il predecessore di Merkel aveva detto in un'intervista due settimane fa che Putin era certamente interessato a una soluzione negoziata. Non si sa, precisa Focus online, se Schroeder abbia in programma incontri con Putin.