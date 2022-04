Ucraina, governatore Kharkiv: "503 vittime civili da inizio invasione"

"Oggi i russi hanno inflitto 34 colpi con lanciarazzi Mlrs e artiglieria ai distretti di Kharkiv. Durante la giornata gli occupanti hanno sparato su Zolochiv e sugli insediamenti vicini". Lo dichiara su Telegram il capo dell'amministrazione statale regionale di Kharkiv Oleg Sinegubov, riferendo di "otto civili feriti dai bombardamenti russi e una persona morta" negli attacchi di oggi.

"Durante l'invasione su vasta scala della Russia, 503 civili sono stati uccisi nella regione di Kharkiv, inclusi 24 bambini", aggiunge Sinegubov, che in particolare parla di una "situazione che rimane difficile in direzione Izyum, dove continuano i combattimenti, ma le nostre forze armate tengono le posizioni e ottengono molte vittorie militari, di cui non possiamo ancora parlare, perché i combattimenti sono in corso".