Ucraina guerra, al via in Russia ristrutturazione a tappeto rifugi ex Urss

E' in corso in Russia una campagna di controlli e interventi sistematici a migliaia di rifugi disseminati in tutto il Paese in seguito a un ordine del Cremlino lo scorso ottobre, per le regioni Occidentali, e del governo federale per il resto del Paese, per ammodernare le infrastrutture ereditate dall'Urss, emerge da una inchiesta de Moscow Times. Una fonte, un ex funzionario pubblico, ha attribuito l'interesse delle autorità non solo all'allerta per una escalation della guerra in territorio russo ma anche al timore di un conflitto nucleare. "L'elevata allerta richiesta dal Presidente lo scorso febbraio è solo la punta dell'iceberg. I rifugi sono la parte invisibile", ha spiegato.

Le autorità locali hanno iniziato a investire centinaia di milioni di rubli nei rifugi, spesso decrepiti o ceduti dalle autorità locali a uso privato. I controlli sono iniziati poco dopo l'inizio dell'invasione dell'Ucraina. "La decisione di dare il via a ispezioni della rete di rifugi è stata presa dal governo la scorsa primavera", ha spiegato una fonte. L'ordine è stato dato dal ministero per le Situazioni di emergenza, dal ministero della Difesa e da altre agenzie pubbliche.

I tre attacchi dello scorso dicembre contro le basi aeree in Russia, lontano dai confini con l'Ucraina, attribuiti ai droni ucraini, hanno contribuito a spingere Mosca a intensificare i preparativi di protezione, fra cui è l'installazione, a Mosca e vicino alla residenza del Presidente nella regione, di sistemi anti aerei Pantsir.

A Krasnodar, per esempio, le autorità si sono impegnate a spendere più di sei milioni di rubli (260mila dollari) in rifugi. La regione di Nizhni Novgorod ne ha impegnati 50 milioni e nella città di Ryazan quasi un milione. Le autorità di Kazan il mese scorso hanno denunciato che il 30 per cento dei rifugi non erano a norma e che avrebbero quindi studiato la possibilità di usare, come rifugio, la metropolitana.

L'esistenza di una direttiva del governo Federale per la ristrutturazione dei rifugi è stata confermata al sito di notizie in lingua inglese, indipendente, da fonti di una delle regioni dell'Estremo oriente russo, a settemila chilometri dalla capitale.

Centinaia di gare pubbliche per la ristrutturazioni di rifugi - sostituzione del sistema di ventilazione, isolamento, sostituzione delle porte, filtri per l'aria, sistemi elettrici - sono state pubblicizzate sul portale ufficiale Zakupki.gov.ru. Fra queste, l'appalto di 3,8 milion di rubli per un lavoro di isolamento di un rifugio nella regione di Samara, pubblicato lo scorso novembre.

Anche funzionari pubblici della città di Petrozavodsk il mese scorso hanno denunciato che i rifugi pubblici avrebbero potuto ospitare solo un ottavo dei residenti. Fra l'altro molti dei rifugi sono stati negli anni venduti o ceduti a privati dalle autorità locali a cui fanno capo, come nella stessa Petrozavosdk dove una struttura arredata in stile vintage, e con i muri tinteggiati di rosa, è stata messa in vendita alla fine dell'anno scorso per 15 milioni di rubli. A Perm è stato aperto un caso penale la scorsa estate contro un imprenditore che ha usato un rifugio come magazzino.