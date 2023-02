Ucraina, Kiev: 2 missili russi in spazio aereo Moldova e Romania

Due missili russi avrebbero sorvolato lo spazio aereo moldavo e romeno prima di entrare in Ucraina. Lo denuncia in un tweet il generale Valerii Zaluzhny, comandante in capo delle Forze armate di Kiev: "Oggi, 10 febbraio, alle 10.18 ora locale, due missili da crociera Kalibr hanno superato il confine dell'Ucraina con la Moldova. Alle 10.33 questi missili hanno superato lo spazio aereo della Romania. Dopo di questo i missili sono entrati di nuovo nello spazio aereo ucraino al confine tra i tre Paesi". Il ministero degli Esteri moldavo ha convocato per protesta l'ambasciatore di Mosca a Chisinau.