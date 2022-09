Ucraina, leader Donetsk: "Dopo annessione al via nuova fase guerra"

Dopo l'annessione della Repubblica popolare di Donetsk alla Russia, in seguito al referendum che si è concluso ieri, inizierà "una nuova fase delle operazioni di combattimento", ha affermato il leader della regione Denis Pushilin, in viaggio verso Mosca per completare, come ha anticipato, "la procedura legale" per l'inclusione nella Federazione russa.

"Sarà ora liberato l'intero territorio della 'Repubblica'", ha dichiarato, citato dall'agenzia russa Tass. A ora, l'Ucraina controlla il 40 per cento del territorio della regione di Donetsk. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato, sempre oggi, che l'operazione militare speciale andrà avanti almeno fino a quando verrà completamente liberata la Repubblica popolare di Donetsk''.

Ci si attende che Vladimir Putin annunci venerdì l'annessione delle regioni sud orientali dell'Ucraina (oltre che di Donetsk e Luhansk, anche di Kherson e Zaporizhzhia) nel suo discorso all'Assemblea federale. Ma a ora l'enfasi rimane sulle due repubbliche del Donbass.

Le autorità locali hanno proclamato la vittoria dei 'sì' per la richiesta di annessione alla Russia nel referendum considerato come una farsa da Kiev e dai Paesi alleati, non solo a Donetsk, ma anche nelle altre tre regioni. A Mosca è in arrivo anche il leader della Repubblica popolare di Luhansk, Leonid Pasechnik.

Peskov ha quindi assicurato che "in un modo o nell'altro" Putin comunicherà con Pushilin e Pasechnik (nessun riferimento agli amministratori delle altre due regioni occupate tuttavia).