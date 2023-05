Ucraina, Macron-Zelensky: nuove consegne di armi

Dopo l'Italia e la Germania, il presidente ucraino Zelensky si è recato in visita in Francia che ha promesso nuovi aiuti militari. Una dichiarazione congiunta Ucraina-Francia, pubblicata dall'Eliseo, afferma che saranno preparate nuove forniture per far fronte alle necessità più urgenti e immediate per rafforzare le difese contro la Russia.

La Francia "addestrerà ed equipaggerà" diversi battaglioni ucraini "con dozzine di veicoli corazzati e carri armati leggeri, tra cui Amx-10rc", si legge ancora nel comunicato dell'Eliseo.

Oggi Zelensky è in visita a Londra dove ha incontrato il premier Sunak che ha promesso la consegna di droni militari a lungo raggio.