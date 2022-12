Ucraina, Meloni: "A Kiev prima della fine di febbraio"

''Penso di recarmi a Kiev prima della fine di febbraio''. Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni alla conferenza stampa di fine anno, parlando del conflitto in Ucraina. ''Sono favorevole a tutto quello che si può fare per favorire la pace. Bisogna sapere che il tema della pace non si ottiene solo rivendicandolo. Bisogna lavorarci concretamente, avendo segnali dalle parti, in campo, che oggi non ci sono, soprattutto dalla parte della Russia. Se si vuole costringere due parti in campo a mettersi a discutere, la condizione di base è che ci sia equilibrio tra le forze in campo'', ha detto ancora la premier, aggiungendo: "Sono contenta di aver sentito da parte di Zelensky la volontà di avviare un dialogo. Io ho detto che l'Italia è pronta a farsi garante di questo processo" per arrivare alla pace.