Ucraina, Meloni: "Preoccupata per posizioni Lega? Francamente no"

Per la premier "la linea dell'Italia è chiara"

"Francamente non sono preoccupata" dalle posizioni della Lega sull'Ucraina, "la linea dell'Italia è chiara". Dopo i dubbi espressi in Senato dal Carroccio e l'assenza dei parlamentari leghisti dai banchi del governo ieri alla Camera, lo ha assicurato la premier Giorgia Meloni al suo arrivo al Consiglio europeo a Bruxelles, sottolineando che "al di là delle posizioni espresse del necessario richiamo a continuare a lavorare per la soluzione del conflitto, su cui tutti lavoriamo, il punto è capirsi su cosa sia utile".