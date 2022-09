Ucraina, Merkel avverte: "Putin su armi nucleari va preso sul serio"

L'ex cancelliera tedesca: "Non minimizzarle fin dall'inizio come se fosse un bluff"

Le dichiarazioni di Vladimir Putin vanno prese sul serio. L'avvertimento arriva dall'ex cancelliera tedesca Angela Merkel a commento della minaccia del presidente russo di utilizzare armi nucleari in caso di attacco contro l'integrità territoriale della Russia nel quadro della guerra in Ucraina. "Bisogna prendere sul serio le sue parole", ha detto Merkel, che ha chiesto di "non minimizzarle fin dall'inizio come se fossero un bluff" e di "affrontarle seriamente", secondo quanto riporta la radio tedesca Rnd.

"Questo non è un segno di debolezza o di pacificazione, ma un segno di saggezza politica, una saggezza che aiuta a mantenere un margine di manovra o, cosa almeno altrettanto importante, a raggiungerlo", ha spiegato l'ex cancelliere.

Putin ha avvertito la scorsa settimana, dopo aver annunciato il decreto "mobilitazione parziale", del possibile uso di "ogni mezzo" in caso di "minaccia all'integrità territoriale" russa, sottolineando che "non si tratta di un bluff", commenti che hanno innescato un'ondata di critiche da parte della comunità internazionale.