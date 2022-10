Ucraina, missione Aiea per valutare accuse bomba sporca Kiev

Nei prossimi giorni una missione dell'Aiea, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, si recherà in Ucraina per valutare la sicurezza a Chernobyl e le accuse mossa da Mosca sul fatto che Kiev si stia preparando a costruire una bomba sporca. Lo riporta il direttore generale dell'Aiea Rafael Mariano Grossi spiegando che la missione partirà ''tra un paio di giorni''.

Gli ispettori dell'Aiea si recheranno nelle strutture dove è stata denunciata la presunta costruzione della ''bomba sporca'', "non possiamo correre in ogni posto dove c'è cobalto-60'', ha detto Grossi.