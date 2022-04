Ucraina, Oliviero Toscani: "Le immagini più importanti della realtà"

“Esistono troppe fotografie inutili che creano assuefazione. Non esiste una vera disciplina fotografica. Lo dico da fotografo”. Lo dice il fotografo Oliviero Toscani intervistato, in occasione dei 60 anni di carriera, dal quotidiano 'La Ragione – leAli alla libertà'. Icona della nostra storia culturale che ancora oggi non smette di lavorare, sorprenderci e perché no, anche destabilizzarci, nella videointervista a 'La Ragione – leAli alla libertà', curata da Raffaela Mercurio, Toscani chiarisce la sua idea sul conflitto russo-ucraino: "L’altro giorno ho sentito Macron dire: 'di fronte a queste immagini tragiche dobbiamo fare qualcosa'. Di fronte alle immagini bisogna fare qualcosa? Non di fronte alla realtà? Ah, quindi le immagini sono diventate più importanti della realtà".

Chiara inoltre è la posizione critica di Toscani nei confronti delle nuove generazioni (di fotografi e non), estremamente protetti da un permissivismo controproducente da parte degli adulti. “Quando ero giovane nessuno diceva aiutiamo i giovani. È una stupidaggine recente”, conclude Oliviero Toscani.