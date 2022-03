Ucraina, Patuanelli: "posticipare Pac, deroga aiuti Stato ed Energy Recovery Fund"

Per il ministro delle Politiche agricole ha illustrato le principali misure in ambito europeo e nazionale da prendere con un' informativa al Cdm sulla situazione legata al settore agroalimentare in relazione alla guerra in Ucraina e allo scenario internazionale.

"È indispensabile avviare con urgenza un confronto in ambito europeo finalizzato ad affrontare, oltre alla creazione di un Energy Recovery Fund, il riorientamento della Pac e la deroga sulla disciplina degli aiuti di Stato per l’agroalimentare". E' quanto sottolinea il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli nell'informativa sulla situazione legata al settore agroalimentare in relazione all’attuale scenario internazionale, presentata al Consiglio dei Ministri.

Per quel che riguarda la Pac, "tenuto conto dell’esigenza di riorientare gli strumenti a disposizione per sostenere le produzioni più strategiche" secondo Patuanelli occorre "posticipare l’entrata in vigore delle misure introdotte nella Pac volte a limitare la produzione; incrementare la percentuale dei pagamenti accoppiati per le produzioni più strategiche e per le quali l’Ue non è autosufficiente (proteine vegetali, cereali, etc.); consentire l’utilizzo a fini produttivi delle superfici lasciate a riposo e di tutti i pascoli, anche se parzialmente occupati da vegetazione arbustiva spontanea; introdurre un contributo flat 'ex-novo' per tutte le superfici agricole utilizzate, per ammortizzare l’incremento dei costi di produzione; rimuovere il vincolo al non incremento della superficie irrigabile, per aumentare la produttività del settore agroalimentare".

Nell’ambito delle regole sugli aiuti di Stato, è necessario "attivare un regime di aiuto straordinario sul modello dell’emergenza covid, - spiega il ministro - per autorizzare aiuti di Stato in deroga (ovvero, prorogare il regime covid ampliando i massimali previsti); attivare un programma straordinario di ristrutturazione del debito delle imprese agricole in deroga alle norme sugli aiuti di Stato". Inoltre per Patuanelli "la soluzione preferibile, forse l’unica, per fronteggiare una situazione inedita e straordinaria di vertiginoso aumento dei prezzi dovrebbe concretizzarsi nell ’adozione di un Energy Recovery Fund, finanziato dal debito pubblico europeo comune" sul modello di quanto "avvenuto per contrastare le drammatiche conseguenze di carattere economico e sociale derivanti dal diffondersi della pandemia da covid-19".

Inoltre per il ministro in ambito nazionale è importante "la diversificazione dei mercati di approvvigionamento" che "è in gran parte possibile e implica il dover ricorrere, in primo luogo, ad altri Paesi europei, come ad esempio Francia e Germania per quanto riguarda il frumento tenero". Altre diversificazioni dovrebbero riguardare "mais, olio di girasole, fertilizzanti, panelli di estrazione di olio di girasole". E sempre in ambito di politica nazionale "al fine di assicurare un efficace sostegno alle aziende del settore agroalimentare mediante immediati interventi in ambito nazionale, si propone di incentivare operazioni di ristrutturazione e rinegoziazione del debito bancario delle imprese agricole".

E ancora "garantire una moratoria alle scadenze dei termini relativi all’indebitamento in essere con istituti di credito o altri operatori; adottare misure per sostenere la domanda all’interno del mercato agroalimentare; sostenere il potenziamento delle produzioni nazionali e finanziare specifiche misure di sostegno alle filiere più esposte alla crisi, anche attraverso la sospensione degli oneri previdenziali a carico dei datori di lavoro".