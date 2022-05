Ucraina-Russia, "possibile viaggio Salvini a Mosca"

Matteo Salvini potrebbe andare a Mosca nei prossimi giorni. E' quanto filtra da fonti del partito, sottolineando che nessun viaggio è stato ancora organizzato. Nel pomeriggio una nota della Lega ha ribadito l'impegno del segretario per arrivare a un tavolo per la pace: "Anche la Lega, e io personalmente, insistiamo e insisteremo per far tornare le parti in conflitto al tavolo dei negoziati e per un cessate il fuoco, per evitare che la guerra faccia altri morti, prosegua o peggio ancora si estenda".