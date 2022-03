Ucraina: rapito vice sindaco di Energodar

Rapito il vice sindaco della città di Energodar Ivan Samoidiuk. A dare la notizia attraverso il suo canale Telegram è Dmytro Orlov, il sindaco di Energodar. "Il vicesindaco Ivan Samoiduk è stato rapito. Non sappiamo in che condizioni sia. Non ci sentiamo da ieri. E oggi abbiamo ricevuto informazioni confermate che è stato cinicamente rapito", scrive il sindaco che lancia un appello alla massima attenzione, chiedendo a politici e attivisti di "non rispondere a chiamate da numeri di telefono sconosciuti, non comunicare a nessuno la posizione effettiva".

"E chiediamo ora a tutti i cittadini di unirsi il più possibile, per sostenere Energodar, che era e rimarrà ucraina", aggiunge il sindaco chiamando tutti a raccolta al palazzo del consiglio comunale alle 14 "per dichiarare il tuo categorico disaccordo con il rapimento e la prigionia dei cittadini ucraini! Non molliamo e non lasciamoli nei guai".