Ucraina-Russia, le ultime news

Ucraina-Russia, ultime news. Nuovi pesanti attacchi russi, Kiev senza acqua e stazioni metro trasformate in rifugio. Esplosioni anche a Zaporizhzhia. ''La leadership politico-militare del Paese nemico'' è un obiettivo legittimo delle forze armate russe. Lo ha scritto su Telegram il vice presidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Dmitry Medvedev. Allo stesso modo, ''in tempo di guerra'' sono obiettivi legittimi anche "le forze armate di altri Paesi entrati ufficialmente in guerra, che sono alleati del Paese nemico''.