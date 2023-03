Ucraina-Russia, Mosca: "Preso il primo tank Leopard". Ma la foto è fake

La Russia rivendica la cattura del primo tank Leopard 2 fornito dall'Occidente all'Ucraina. La foto rilanciata da Dmitry Polyanskiy, membro della delegazione russa all'Onu, è però una plateale fake news. "Un buon inizio, ce ne saranno altri", scrive Polyanskyi rilanciando il post di un'utente che documenterebbe la conquista effettuata ad Artemovsk la mattina del primo marzo. Sul tank, impantanato, spicca una bandiera russa. Basta però controllare il profilo Twitter di Jon Hawkes, esperto di intelligence e di questioni militari, per verificare che l'immagine originale risale al 2019. Il tank nella foto di 4 anni fa è impantanato, sì, ma non c'è nessuna bandiera russa...





7/ Summary: its not exciting or glamorous but we need to ensure the focus in on mobility as much as (or more than?) firepower and protection. Harks back to my ramblings on protection recently. A vehicle's mobility is an inherent part of its survivability on the battlefield. pic.twitter.com/Pi7B16ZgEn