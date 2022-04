Ucraina-Russia, news oggi tempo reale: notizie ultima ora 15 aprile

Mentre il presidente Usa Biden si è detto pronto ad andare in Ucraina, Volodymyr Zelensky - a 50 giorni dall'inizio della guerra, ha ringraziato le Forze armate ucraine e il suo popolo per aver difeso la maggior parte del Paese. Le news di oggi venerdì 15 aprile:

ORE 9.14 - Quattro russi catturati sono stati scambiati con cinque soldati ucraini vicino al villaggio di Posad-Pokrovske, nella regione di Kherson. Lo ha riferito il Comando operativo ucraino "Sud".

"Dopo negoziati tesi - ha riferito il comando - è stato possibile raggiungere un accordo sullo scambio di prigionieri vicino al villaggio di Posad Pokrovske, dove quattro soldati russi catturati sono stati scambiati per i nostri cinque".

ORE 9.10 - Processare Putin per crimini di guerra? "Come ho avuto modo di dire sono stato deluso da Putin, dal quale non mi aspettavo un atto di aggressione così grave e poco responsabile. Tuttavia non credo che personalizzando il conflitto si faciliti una soluzione". Così risponde Silvio Berlusconi in un'intervista rilasciata a ilgiornale.it. "Il nostro primo obbiettivo - sostiene il leader di Forza Italia - dev'essere far cessare questa strage insensata, nell'interesse dell'Europa, del mondo, del principio stesso di umanità. Come è evidente, questo conflitto non può che concludersi con un compromesso e naturalmente non può essere accettato nessun compromesso che non tuteli la libertà e l'integrità dell'Ucraina".

ORE 9.02 - "Non abbiamo gli elementi per verificare se sia già o meno un genocidio", ma "le atrocità sono otto gli occhi di tutti". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenuto su Radio 24, ricordando "200 bambini morti, 2.000 civili ammazzati" dopo che il presidente americano Joe Biden ha usato la parola "genocidio" per le atrocità in Ucraina. "Siamo stati uno tra i primi Paesi al mondo a chiedere alla Corte penale internazionale di verificare tutti i crimini di guerra e - ha aggiunto Di Maio - attraverso l'Ue forniremo tutte le prove a nostra disposizione per verificare se ci siano stati dei crimini di guerra". "Verificare - ha proseguito il titolare della Farnesina - tutti i responsabili dei crimini di guerra".

Il ministro ha fatto riferimento agli orrori di Bucha e al "missile sulla stazione nell'est del Paese" e ha affermato che "quello che abbiamo visto" e "purtroppo ancora vedremo" è "atroce, terrificante". Per questo, ha incalzato, "dobbiamo verificare tutte le responsabilità per assicurare alla giustizia internazionale i responsabili di queste atrocità".

ORE 8.38 - Google ha interrotto i pagamenti dalle carte bancarie russe. Lo ha reso noto il ministro della Trasformazione digitale dell'Ucraina Mykhailo Fedorov, precisando che, oltre a "non poter pagare con nessun tipo di carta russa, Google ha annullato anche i pagamenti da cellulare".

ORE 8.35 - Nell'Ucraina orientale le forze russe stanno concentrando gli attacchi nel tentativo di conquistare le località di Popasna e Rubizhne nella regione di Luhansk. Lo affermano i militari ucraini mentre Kiev si aspetta un'offensiva russa su vasta scala nell'Ucraina orientale nei prossimi giorni. Secondo l'aggiornamento diffuso su Facebook dallo Stato Maggiore delle Forze armate ucraine, le forze di Kiev hanno respinto otto attacchi nelle regioni di Luhansk e Donetsk, distruggendo tra l'altro nelle ultime 24 ore quattro tank russi e un sistema di artiglieria.

ORE 8.11 - Il Canada prevede di inviare immediatamente un centinaio di truppe in Polonia per aiutare i rifugiati ucraini. Lo dichiarato il primo ministro canadese Justin Trudeau.

ORE 8.10 - Sale ad almeno 198 il numero dei bambini rimasti uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa. Almeno 355 i minori feriti. E' The Kyiv Independent a riportare il nuovo bilancio dell'ufficio del procuratore generale ucraino.

ORE 7.58 - "Con l’attacco della Russia all’Ucraina, i finlandesi hanno visto cosa possono fare i russi: aggredire i vicini indipendenti in modo crudele. L’opinione pubblica e quella dei leader politici è cambiata drasticamente, tutti i partiti sono ora favorevoli all’adesione alla Nato. La Finlandia farà domanda in poche settimane". Lo dice al Corriere della Sera Jyrki Katainen, presidente del Finnish Innovation Fund, primo ministro della Finlandia dal 2011 al 2014 e uno dei vicepresidenti nella Commissione europea guidata da Jean-Claude Juncker. E' convinto che "sarebbe meglio se facessimo domanda nello stesso momento" con la Svezia, ma assicura che la Finlandia andrebbe in ogni caso "avanti da sola".

ORE 7.20 - "Grazie a Dio, alle Forze armate ucraine e al nostro popolo, abbiamo difeso la maggior parte del nostro Paese". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un discorso diffuso nelle scorse ore via Telegram in cui ha definito i "50 giorni della nostra difesa" dall'invasione russa, dal "brutale assalto", come un "successo" e in cui ha ringraziato tutti coloro che sostengono l'Ucraina.