"Ogni giorno si ripetono atrocità, non c'è giustificazione per questo"

''Non si arresta la violenta aggressione contro l'Ucraina, un massacro insensato, dove ogni giorno si ripetono atrocità, non c'è giustificazione per questo. Supplico tutti gli attori della comunità internazionale perché si impegnino davvero nel far cessare questa guerra ripugnante''. Lo ha detto Papa Francesco dopo l'Angelus davanti ai fedeli a piazza San Pietro.