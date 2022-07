Ucraina-Russia, Papa: "Unica cosa ragionevole fermarsi e negoziare"

"Anche durante il viaggio in Canada non ho mai smesso di pregare per il popolo ucraino, aggredito e martoriato"

"Anche durante il viaggio in Canada non ho mai smesso di pregare per il popolo ucraino, aggredito e martoriato, chiedendo a Dio di liberarlo dal flagello della guerra. Se si guardasse la realtà oggettivamente, considerando i danni che ogni giorno di guerra porta a quella popolazione ma anche al mondo intero, l’unica cosa ragionevole da fare sarebbe fermarsi e negoziare. Che la saggezza ispiri passi concreti di pace”. Lo ha detto Papa Francesco al termine dell'Angelus in piazza San Pietro.