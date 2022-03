Ucraina-Russia, Turchia: "Posizioni Kiev e Mosca coincidono su 4 punti cruciali"

Le posizioni di Russia e Ucraina "coincidono su punti importanti e critici". Ad affermarlo il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, in una intervista al quotidiano Hurriyet rilanciata dall'agenzia Tass. "In particolare, coincidono pienamente sui primi quattro punti (della bozza di accordo proposta dalla Russia, ndr). Alcune questioni tuttavia devono essere risolte a livello di presidenti", ha aggiunto.

Ankara, ha ricordato Cavusoglu, ha espresso la sua disponibilità a organizzare un vertice trilaterale con Vladimir Putin, Volodymir Zelensky, e Recep Tayyip Erdogan. "Se si arriva a un accordo, i Presidenti di Russia e Ucraina si incontreranno certamente e le due parti non escludono tale possibilità. E' importante che accada, che sia in Turchia o in un altro Paese".