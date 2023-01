Ucraina, tank Leopard 2 e Abrams: ecco quanto costano

L'invio di tank in Ucraina, come del resto l'invio di tutte le armi recapitate a Kiev finora, ha anche un costo economico. Considerevole nel caso dei due modelli di carrarmato promessi a Volodymyr Zelensky: i Leopard 2 tedeschi e gli americani Abrams. Il Leopard 2 è uno dei mezzi corazzati più diffusi al mondo, acquistati da molti Paesi e spesso a prezzi secretati, e la stampa specializzata stima che il valore medio sia intorno a 5 mln di euro. Le quotazioni dell'alternativa americana sono più o meno in linea, oscillando fra 4 e 6 mln di euro.

I Leopard 2 tedeschi e gli M1 Abrams americani sono entrambi 'main battle tank' (Mbt), ovvero principali tank da battaglia. Abbastanza simili, hanno tuttavia alcune differenze, oltre al fatto che i Leopard si trovano già in Europa e quindi più vicini al teatro della guerra, dove sarà anche più facile inviare pezzi di ricambio. Sviluppati congiuntamente durante la guerra fredda, i due tipi di carro armato sono simili nella protezione corazzata del mezzo, la manovrabilità e la potenza di tiro.

Una delle principali differenze, importante dal punto di vista logistico, sta nel consumo. I Leopard 2 consumano 530 litri di diesel ogni 100 km e hanno un motore diesel da 1500 hp. L'M1 Abrams è dotato di un motore a turbina multifuel da 1500 hp e consuma 700 litri di carburante per 100 km. L'Abrams ha una velocità di 68 Km/h, leggermente superiore al Leopard (63 km/h).