Inasprire le sanzioni dell'Ue nei confronti della Russia per la guerra in Ucraina, aumentarne l'efficacia in fase attuativa e prorogarle fino a gennaio 2023. Sono le proposte arrivate dalle Commissione europea. Il pacchetto, che verrà ora discusso con il Consiglio in vista dell'adozione, prevede anche lo stop all'import dell'oro russo.