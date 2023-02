Ucraina, Zakharova: "Parole Macron su jet a Kiev sono assurde"

Sono "assurde" le dichiarazioni del presidente francese, Emmanuel Macron, secondo cui l'eventuale consegna di aerei militari all'Ucraina non porterà a un'escalation. Lo ha affermato in un briefing la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, citata dall'agenzia di stampa Tass.

"Abbiamo prestato attenzione alle parole del presidente francese Macron, che, rispondendo a una domanda sulla possibile consegna di aerei all'Ucraina, ha osservato: 'Nulla è vietato in linea di principio, a condizione che sia utile in particolare per le forze armate ucraine, non porti a un'escalation del conflitto e ad attacchi sul territorio della Russia, non indebolisca la capacità di difesa della stessa Francia'", ha detto Zakharova.

"Il presidente della Francia è davvero sicuro che se armi, armi pesanti e aerei vengono forniti al regime di Kiev per le operazioni di combattimento, ciò non porti a un'escalation della situazione? Mi rifiuto di credere che un adulto segua questa logica", ha dichiarato.