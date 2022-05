L'Ucraina sarebbe disposta ad accettare un accordo di pace con la Russia se le forze di Mosca si ritirassero "sulle posizioni del 23 febbraio". Lo ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky parlando a un evento in video conferenza organizzato da Londra. "Sono stato eletto dal popolo ucraino presidente dell'Ucraina, non presidente di una mini Ucraina", ha poi precisato, lasciando intendere che non farà concessioni territoriali a Mosca.